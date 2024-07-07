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В Ростове в лобовом столкновении погиб водитель, еще один пострадал

В Ростове в лобовом столкновении погиб водитель, еще один пострадал
В Ростове в лобовом столкновении погиб водитель, еще один пострадал. Авария произошла 7 июля на улице Международной.

По предварительным данным, под управлением 40-летнего водителя автомобиль "Хендай Акцент" в районе дома № 19/24 столкнулся со встречным "Хендай Соната". Удар был такой силы, что автомобиль превратился в груду металлолома.

Как сообщили у УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии водитель "Акцента" погиб на месте. 50-летний шофер "Сонаты" был отправлен в медицинское учреждение с травмами.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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