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В Зернограде подросток на велосипеде разбился в ДТП

В Зернограде подросток на велосипеде разбился в ДТП
В Ростовской области велосипедист попал в ДТП. Авария произошла в городе Зернограде днем 31 июля.

Около 13 часов 15-летний парень за рулем двухколесного транспорта выехал на перекресток улиц Тельмана и Крупской. В этот момент там же двигалась «Киа Рио» под управлением 41-летнего водителя.

Избежать столкновения не удалось. От мощного удара велосипед отбросило в сторону. Мальчик жестко приземлился в нескольких метрах от места ДТП.

— Пострадавшего доставили в больницу, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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