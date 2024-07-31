В Зернограде подросток на велосипеде разбился в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области велосипедист попал в ДТП. Авария произошла в городе Зернограде днем 31 июля.Около 13 часов 15-летний парень за рулем двухколесного транспорта выехал на перекресток улиц Тельмана и Крупской. В этот момент там же двигалась «Киа Рио» под управлением 41-летнего водителя.Избежать столкновения не удалось. От мощного удара велосипед отбросило в сторону. Мальчик жестко приземлился в нескольких метрах от места ДТП.— Пострадавшего доставили в больницу, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.