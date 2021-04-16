В Зернограде 47-летний мужчина задушил собутыльника
В городе Зернограде Ростовской области 47-летний мужчина задушил своего знакомого. Происшествие случилось 16 апреля.
В тот вечер мужчины решили устроить застолье. Они купили алкоголь и отправились к одному из них домой, на улицу Шушкина. Накрыв стол, зерноградцы начали выпивать. В какой-то момент между ними произошла ссора. Мужчины стали перекрикивать друг друга, доказывая свою точку зрения. Как сообщил DonDay.ru, подозреваемый в ходе конфликта решил успокоить приятеля и обхватил его шею руками. Он сдавливал горло несчастному, пока 41-летний мужчина не обмяк. Испугавшись, дончанин тут же вызвал «скорую», но было уже поздно. Прибывший медик констатировал смерть от асфиксии.
Подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Убийство».