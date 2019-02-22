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В Волгодонске в столкновении «Ауди Q-5» и троллейбуса пострадал мужчина

В Волгодонске в столкновении «Ауди Q-5» и троллейбуса пострадал мужчина
В городе Волгодонске в столкновении «Ауди Q-5» и троллейбуса пострадал мужчина. ДТП произошло 23 февраля на съезде с улицы Прибрежной.

Очевидцы аварии отмечают, что водитель кроссовера не уступил дорогу общественному транспорту и допустил с ним столкновение. В результате произошедшего травмы получил пассажир троллейбуса.

Сейчас полицейские ищут свидетелей ДТП. Если вы видели аварию, позвоните по телефонам: 8 (8639) 27-75-84, 8 (8639) 27-76-05 (ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское»).

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