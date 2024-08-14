В Волгодонске в ДТП с большегрузом пострадал водитель мотоцикла

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В городе Волгодонске Ростовской области водитель мотоцикла получил травмы в аварии с большегрузом. ДТП случилось 14 августа около 08:00.По предварительным данным, 61-летний водитель КамАЗа на улице 2-й Бетонной перестраивался из правой полосы в левую. Мужчина не заметил двухколесный транспорт марки «Хонда» на левой полосе и продолжил движение. Столкновение с 30-летним водителем случилось около дома № 2. От силы удара байкера отбросило в сторону на несколько метров.Как сообщают в УГИБДД по региону, мотоциклиста с травмами доставили в больницу.