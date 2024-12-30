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Баста поделился рецептом бабушкиного «Оливье»

Баста поделился рецептом бабушкиного «Оливье»
Репер Василий Вакуленко (Баста) поделился рецептом салата «Оливье». Рецепт он рассказал в одном из выпусков своего шоу «Вопрос ребром».

В ходе беседы он вспомнил рецепт традиционного салата, который когда-то готовила его бабушка Галина. По словам ростовчанина, она заменяла картошку на голландский сыр. Салат даже получил собственное название от Басты – «Василье».

- Это разрыв. Особенно если размешать майонез со сметаной в пропорции 50 на 50, - добавил рэпер.

Василий Вакуленко - уроженец Ростова-на-Дону. Является популярным репером и ведущим шоу «Вопрос ребром». Также музыкант - совладелец лейбла Gazgolder.
Фото: Соцсети.
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