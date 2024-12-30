Баста поделился рецептом бабушкиного «Оливье»

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Репер Василий Вакуленко (Баста) поделился рецептом салата «Оливье». Рецепт он рассказал в одном из выпусков своего шоу «Вопрос ребром».В ходе беседы он вспомнил рецепт традиционного салата, который когда-то готовила его бабушка Галина. По словам ростовчанина, она заменяла картошку на голландский сыр. Салат даже получил собственное название от Басты – «Василье».- Это разрыв. Особенно если размешать майонез со сметаной в пропорции 50 на 50, - добавил рэпер.Василий Вакуленко - уроженец Ростова-на-Дону. Является популярным репером и ведущим шоу «Вопрос ребром». Также музыкант - совладелец лейбла Gazgolder.