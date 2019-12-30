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В Волгодонске ребёнок попал под колёса иномарки на пешеходном переходе

В Волгодонске ребёнок попал под колёса иномарки на пешеходном переходе
Школьник пострадал в результате ДТП в Волгодонске. Происшествие случилось вечером 2 января на проспекте Строителей.

Водитель «Хендай Акцент» допустил наезд на 12-летнего ребенка на регулируемом пешеходном переходе.
- По предварительным данным, пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

Пострадавший подросток с травмами доставлен в больницу. По факту происшествия начата проверка.

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