В Волгодонске ребёнок попал под колёса иномарки на пешеходном переходе
Школьник пострадал в результате ДТП в Волгодонске. Происшествие случилось вечером 2 января на проспекте Строителей.
Водитель «Хендай Акцент» допустил наезд на 12-летнего ребенка на регулируемом пешеходном переходе.
- По предварительным данным, пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
Пострадавший подросток с травмами доставлен в больницу. По факту происшествия начата проверка.