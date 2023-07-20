В Волгодонске один погиб, двое пострадали в массовом ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Волгодонске 25-летний парень погиб в массовом ДТП. Авария произошла около 19 часов 20 июля.По предварительной информации, водитель «BMW-320i» ехал по улице Прибрежной. В районе дома №15 он не справился с управлением. На скорости легковушка врезалась в попутную «Ладу Приору», за рулем которой находился 32-летний мужчина.От удара немецкая легковушка съехала на бордюр и вылетела на встречную полосу - прямо перед «ВАЗ-21099». Удар был настолько сильным, что легковушки буквально разворотило.- В результате ДТП погиб 25-летний водитель «ВАЗа», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Он скончался от полученных травм на месте аварии.В числе пострадавших оказались 35-летний водитель «BMW» и его 22-летняя пассажирка. Их доставили в медучреждение.