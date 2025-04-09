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В Шахтах 44-летний мужчина напал на своего отчима с топором. Инцидент произошел 5 апреля в доме на улице Калужской.По данным следствия, мужчина пришел к матери, с которой жил 49-летний мужчина. Между ними возник конфликт, который не удалось урегулировать мирно. Подозреваемый схватил топор и нанес отчиму несколько ударов по голове. Соседи, услышав крики, пришли на помощь и вызвали «скорую» для пострадавшего.Сотрудники полиции задержали 44-летнего мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».Следователи рассматривают вопрос о мере пресечения для подозреваемого, сообщили в СУ СК по Ростовской области.