В Ростове мужчина с топором гонялся за людьми на Темернике

Фото: DonDay.

В Ростове мужчина с топором бросался на людей. Инцидент произошел 25 августа на Темернике.По словам очевидцев, неизвестный схватился за топор во время конфликта. Он стал угрожать оружием одному из мужчин, и тот бросился бежать. Городской «дровосек» не растерялся и побежал следом.Пока внимание большинства было приковано к мужчине с топором, сцепились две женщины. Дамы таскали друг друга за волосы. Что они не поделили, неизвестно.Кто-то из очевидцев вызвал полицию. Прибывшие правоохранители составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Максимальное наказание по этой статье — 15 суток ареста. В лучшем случае — штраф от 500 до 1 000 рублей.