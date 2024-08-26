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В Ростове мужчина с топором гонялся за людьми на Темернике

В Ростове мужчина с топором гонялся за людьми на Темернике
В Ростове мужчина с топором бросался на людей. Инцидент произошел 25 августа на Темернике.

По словам очевидцев, неизвестный схватился за топор во время конфликта. Он стал угрожать оружием одному из мужчин, и тот бросился бежать. Городской «дровосек» не растерялся и побежал следом.

Пока внимание большинства было приковано к мужчине с топором, сцепились две женщины. Дамы таскали друг друга за волосы. Что они не поделили, неизвестно.

Кто-то из очевидцев вызвал полицию. Прибывшие правоохранители составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Максимальное наказание по этой статье — 15 суток ареста. В лучшем случае — штраф от 500 до 1 000 рублей.
Фото: DonDay.
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