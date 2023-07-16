В Волгодонске мужчина перевернулся на легковушке

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Волгодонске случилось ДТП с «перевертышем». Авария произошла в ночь на 16 июля.Около 3 часов 33-летний мужчина ехал на «Митсубиси Лансер» по улице Степной. Недалеко от дома № 40 (поворот на Ростовское шоссе) он не справился с управлением. Машина наехала на бордюр и снесла дорожный знак «Объезд препятствия». Затем легковушка перевернулась. К счастью, мужчина уцелел, отделавшись синяками и ссадинами.В УГИБДД по Ростовской области уточнили, что водитель сел за руль выпившим.