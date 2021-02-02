В Волгодонске 9-летняя девочка попала под колеса иномарки
В Волгодонске 9-летнюю девочку на «зебре» сбила иномарка. Происшествие случилось на улице Энтузиастов, 25 около 15 часов.
Как сообщает DonDay Волгодонск, ребенок переходил проезжую часть в разрешенном месте. На «зебре» образовалась грязь, и стояла толпа людей, поэтому девочка обошла переход у припаркованной рядом иномарки Dodge. Женщина за рулем «Хендай Акцент» не успела вовремя затормозить и сбила малышку.
Владелица иномарки сразу вызвала на место полицию и бригаду скорой помощи. Вскоре приехала и мама девочки. Ребенка вместе с ней доставили в местную БСМП.