Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Волгодонске 9-летняя девочка попала под колеса иномарки

В Волгодонске 9-летняя девочка попала под колеса иномарки
В Волгодонске 9-летнюю девочку на «зебре» сбила иномарка. Происшествие случилось на улице Энтузиастов, 25 около 15 часов.

Как сообщает DonDay Волгодонск, ребенок переходил проезжую часть в разрешенном месте. На «зебре» образовалась грязь, и стояла толпа людей, поэтому девочка обошла переход у припаркованной рядом иномарки Dodge. Женщина за рулем «Хендай Акцент» не успела вовремя затормозить и сбила малышку.

Владелица иномарки сразу вызвала на место полицию и бригаду скорой помощи. Вскоре приехала и мама девочки. Ребенка вместе с ней доставили в местную БСМП.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.