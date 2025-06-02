В Волгодонске 11-летняя девочка пострадала в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области школьница на пешеходном переходе угодила под колеса автомобиля. ДТП произошло в Волгодонске 1 июня около 16:00.Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, школьница переходила дорогу по пешеходному переходу без светофора на улице Курчанова, 20А. В этот момент 26-летний водитель за рулем «БМВ» двигался по дороге. Он не успел затормозить перед школьницей и сбил ее.В результате аварии школьница получила травмы и была доставлена в больницу.