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В Волгодонске 11-летняя девочка пострадала в ДТП

В Волгодонске 11-летняя девочка пострадала в ДТП

В Ростовской области школьница на пешеходном переходе угодила под колеса автомобиля. ДТП произошло в Волгодонске 1 июня около 16:00.

Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, школьница переходила дорогу по пешеходному переходу без светофора на улице Курчанова, 20А. В этот момент 26-летний водитель за рулем «БМВ» двигался по дороге. Он не успел затормозить перед школьницей и сбил ее.

В результате аварии школьница получила травмы и была доставлена в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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