В Волгодонске 10-летний пешеход попал под колеса «Тойоты Камри»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Волгодонске 10-летний мальчик попал под колеса легковушки. Авария произошла 22 ноября на улице 30 лет Победа, 22А.По предварительным данным 31-летний водитель «Тойоты Камри» двигался по автодороге около 19:55. В этот момент на проезжую часть вышел мальчик. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода. Водитель не успел нажать на «тормоз» и сбил ребенка.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии 10-летний мальчик получил травмы. Его доставили в больницу.