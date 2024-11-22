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В Волгодонске 10-летний пешеход попал под колеса «Тойоты Камри»

В Волгодонске 10-летний пешеход попал под колеса «Тойоты Камри»
В Волгодонске 10-летний мальчик попал под колеса легковушки. Авария произошла 22 ноября на улице 30 лет Победа, 22А.

По предварительным данным 31-летний водитель «Тойоты Камри» двигался по автодороге около 19:55. В этот момент на проезжую часть вышел мальчик. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода. Водитель не успел нажать на «тормоз» и сбил ребенка.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии 10-летний мальчик получил травмы. Его доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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