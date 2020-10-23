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На танкере, следовавшем в Ростов, произошел взрыв

На танкере, следовавшем в Ростов, произошел взрыв
Взрыв на нефтяном танкере произошел в Азовском море. ЧП случилось вечером 24 октября, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Росморречфлота, судно следовало в Ростов-на-Дону и уже прошло Керченский пролив. Примерно за 14 миль от ближайшего берега в отсеке балласта произошел взрыв. При этом нефти в водном транспорте не было. В танкере образовались большие пробоины.

На месте работают 102 спасателя и 14 единиц техники. Они уже спасли 10 из 13 человек экипажа. Троих моряков ищут до сих пор. Предположительно, их могло отбросить взрывной волной в воду.

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