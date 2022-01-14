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В Таганрогском заливе из-за ветрового нагона массово погибла рыба

В Таганрогском заливе из-за ветрового нагона массово погибла рыба
В Таганрогском заливе массово погибла рыба. Под толщей льда местные жители обнаружили сотни тел водных животных. Видео с места замора в селе Займо-Обрыв в Азовском районе появилось в соцсетях 18 января.

На кадрах люди буквально достают рыбу изо льда. Судя по всему, «зимняя рыбалка» происходит прямо на берегу. В ролик попали всего несколько рыб, покрытых льдом. В их числе - серебряный карась и пеленгас. Однако, по словам самих рыбаков, улов собирают целыми мешками.

Очевидно, причиной мора стал ветровой нагон. Ночью вода вышла из берегов, образовав так называемый торос (прим. - нагромождение обломков льда). Подобное природное явление знакомо местным жителям. Каждый раз лед практически выдавливает рыбу на берег.
Фото и видео: соцсети.
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