В Таганроге вынесли приговор мужчине, зарезавшему своего собутыльника

Таганрожец предстал перед судом за расправу над знакомым. Об этом 8 октября Rostov.ru рассказали в прокуратуре Таганрога.Происшествие случилось 17 декабря 2019 года. Владимир О. (прим. - имя изменено) пришел к своему приятелю. Мужчины достали спиртное. Когда градус алкоголя стал подниматься, собутыльники начали скандалить. Слово за слово, и в гневе Владимир избил знакомого руками, а после схватил нож и нанес еще один удар. От полученных ран мужчина скончался на месте ЧП.Подозреваемого в расправе заключили под стражу. При обыске у него нашли 34 грамма наркотиков. Суд над таганрожцем состоялся в конце сентября 2020 года.- Таганрогский суд признал его виновным по статье «Умышленное причинение тяжелого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - уточнили в ведомстве. - Также он был признан виновным в незаконном хранении запрещенных веществ.Суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.