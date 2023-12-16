В Таганроге водитель авто проехал на «красный» и насмерть сбил человека

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В Таганроге мужчина погиб под колесами «БМВ». ДТП случилось вечером 15 декабря в районе дома № 121 на улице Калинина.Около 21:30 водитель автомобиля двигался по Николаевскому шоссе. Недалеко от пересечения с улицей Яблочкина начал мигать желтый сигнал светофора. Мужчина прибавил газу, чтобы успеть проскочить, но на дорогу уже вышел пешеход. Проезжую часть переходил 45-летний горожанин. От мощного удара пешехода отбросило в сторону.Очевидцы вызвали на место бригаду скорой помощи. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, пешеход скончался до приезда врачей.