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В Таганроге водитель авто проехал на «красный» и насмерть сбил человека

В Таганроге водитель авто проехал на «красный» и насмерть сбил человека
В Таганроге мужчина погиб под колесами «БМВ». ДТП случилось вечером 15 декабря в районе дома № 121 на улице Калинина.

Около 21:30 водитель автомобиля двигался по Николаевскому шоссе. Недалеко от пересечения с улицей Яблочкина начал мигать желтый сигнал светофора. Мужчина прибавил газу, чтобы успеть проскочить, но на дорогу уже вышел пешеход. Проезжую часть переходил 45-летний горожанин. От мощного удара пешехода отбросило в сторону.

Очевидцы вызвали на место бригаду скорой помощи. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, пешеход скончался до приезда врачей.
Фото: соцсети.
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