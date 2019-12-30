В Таганроге произошёл пожар в отопительном пункте



В городе Таганроге случился пожар в отопительном пункте. Возгорание произошло на улице Осипенко 3 января.



По данным ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 16:16. На место ЧП выехали восемь спасателей и две единицы техники.

- Горение происходило на площади один квадратный метр, - сообщили в спасательном ведомстве. – Пожар был полностью ликвидирован в 16:29. В результате происшествия никто не пострадал.



В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.