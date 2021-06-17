В Таганроге неизвестные пытались застрелить беременную собаку

В Таганроге неизвестные искалечили бездомную собаку, которая должна была вот-вот родить. Вопиющий случай произошел на улице Ростовское шоссе, 12, рядом с автозаправкой. Об этом 19 июня рассказала Rostov.ru Оля Пикетт.По словам Оли, к ней обратилась ее знакомая. Женщина подкармливала собак, обосновавшихся у заправки. Животные охотно шли на контакт, были ласковыми и ни на кого не бросались. Одна из четвероногих, Саида, была беременна. 23 апреля собака исчезла. На следующий день женщина обнаружила её на привычном месте всю в крови. Саида сидела на задних лапах с пулевым ранением верхней челюсти, которая теперь свисала вниз.Неравнодушная таганроженка тут же отвезла животное в ветклинику. Там Саиде оказали первую помощь и предложили усыпить. Ветеринары оказались бессильны в лечении таких травм.Тогда женщина позвонила Оле с просьбой помочь. На следующий день Саиду забрали из ветклиники. Все это время бедняжка находилась в стационаре под обезболивающим.- 25 апреля ее отправили в Москву на зоотакси, - вспоминает Оля Пикетт. - Водитель каждые несколько часов останавливался, чтобы сделать ей укол обезболивающего.В Москве Саиду уже ждала девушка-куратор. Она решила во что бы то ни стало вылечить и выходить животное.После обследования врачи диагностировали у Саиды черепно-мозговую травму и травму мягких тканей морды, переломы ребер и тазовых конечностей, контузию лёгких и десятки пулевых ранений. То, что собака выжила с такими травмами, - настоящее чудо.Саиде провели сложную дорогостоящую операцию и вскоре отправили в стационар. Животное медленно шло на поправку.- Недавно Саида начала самостоятельно кушать - впервые за два месяца, - поделилась Оля. - Лечение помогает, но идет очень медленно. Особенно морда плохо заживает.Эти два месяца, что Саида находится в клинике, превратились в борьбу за её жизнь. Ветеринары по-прежнему делают все возможное, чтобы вылечить ее. Однако долг перед клиникой перевалил уже за миллион рублей. С оплатой Оле помогают неравнодушные люди со всей страны, но собрать полную сумму так и не удалось.Но даже не это беспокоит Пикетт. Садист, изувечивший Саиду, так и не найден. Женщина написала заявление в полицию практически сразу же. Там развели руками и сказали, что не видят в случившемся ничего криминального и противоправного. Люди, принявшие участие в спасении собаки, уверены, что делом просто не хотят заниматься. На подобные заявления правоохранители ещё ни разу не отреагировали. Таких заявлений и жалоб у Оли скопилась уже целая стопка, и пока ни по одному из них правоохранители не отреагировали должным образом.Оля Пикетт отправила жалобу в прокуратуру. Однако и там дело о жестоком обращении с животными надолго не задержится, уверена женщина.Неизвестно, сколько еще собак изувечит или жестоко убьет тот нелюдь, оставшийся на свободе.