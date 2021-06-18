В Таганроге мужчина, угрожая ножом, изнасиловал свою знакомую

В Таганроге 41-летний мужчина затащил в безлюдное место и изнасиловал свою знакомую. Происшествие случилось 18 июня.По предварительным данным, мужчина подкараулил 20-летнюю девушку на улице в машине. Затем, угрожая ножом, заставил сесть в авто. Девушке пришлось послушаться. Предполагаемый насильник отвёз её в безлюдное место и уже там надругался над ней.Как сообщают в СУ СКР по Ростовской области, мужчину подозревают по статьям «Изнасилование» и «Иные действия сексуального характера».В настоящий момент мужчина задержан. Если вину подозреваемого получится доказать в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы.