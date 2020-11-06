В Таганроге мужчина открыл огонь из автомата Калашникова. Происшествие случилось 10 ноября у дома № 54 в переулке 18-м Артиллерийском, сообщает DonDay.ru.Услышав выстрелы, соседи вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что мужчина стрелял в воздух охолощенными патронами, не предназначенными для автомата Калашникова.Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия с патронами, что и грозит донскому жителю.