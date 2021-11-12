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В Таганроге мужчина едва не погиб при пожаре в сторожке

В Таганроге мужчина едва не погиб при пожаре в сторожке
При пожаре в сторожке в Таганроге едва не погиб 54-летний мужчина. Происшествие случилось под утро 13 ноября на улице Фрунзе.

По данным МЧС по Ростовской области, пожар случился в сторожке. Видимо, мужчина еще спал и не сразу понял, что помещение горит. Когда на место прибыли спасатели, в огне было 24 квадратных метра помещения.

Едкий дым окутал сторожку и не дал возможности мужчине выйти из нее. В полуобморочном состоянии его вывели уже спасатели, прибывшие тушить пожар. Оказалось, что причиной ЧП стала печка, при помощи которой мужчина пытался обогреться ночью.

- Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твёрдом топливе, - рассказали в ведомстве.

Пострадавший доставлен в больницу с отравлением продуктами горения.
Фото: np-vesti.ru
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