30-летний житель Ростова скончался от вирусной инфекции
В Ростове 30-летний местный житель скончался от вирусной инфекции. Смерть молодого человека наступила 29 декабря.
По предварительным данным, всё началось с воспаления лёгких. У мужчины произошли осложнения, сообщает DonDay.ru. Когда состояние стало совсем критическим, ростовчанин вызвал скорую помощь.
Прибывшие медики попытались помочь горожанину. Мужчина начал задыхаться. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Предположительно, причиной смерти стало осложнение после пневмонии. Точная причина смерти будет установлена в ходе экспертизы.