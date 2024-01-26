В СВО погиб житель Ростовской области, награжденный медалью «Бахмутская мясорубка»

Фото: Соцсети.

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Ростовской области, награжденный медалью «Бахмутская мясорубка». 32-летнего Сергея Попова не стало в январе во время боя.Родом Сергей из Целинского района. Он жил в Сладкой Балке. Работал на различных предприятиях родного района. В 2022 году решил связать свою жизнь со службой. Так, он вступил в ряды ЧВК «Вагнер», а затем заключил контракт с Минобороны. Участвовал в боях за Бахмут. Погиб при исполнении служебного долга.Мужчина награжден медалями «За отвагу», «За взятие Бахмута» и «Бахмутская мясорубка».