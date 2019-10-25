В столкновении двух иномарок в Ростове пострадала женщина: видео



Две иномарки столкнулись в Ростове-на-Дону. Дорожно-транспортное происшествие случилось 28 октября примерно в 11:30 на улице Жданова.



По предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, на перекрёстке в районе дома № 7 друг в друга врезались «Киа» и «Фольксваген». Оба автомобиля от удара выскочили на обочину. Машины получили серьёзные повреждения, у «Киа» сильно смяло переднюю часть.



В результате ДТП травмы получила женщина-пассажирка «Фольксвагена». По словам очевидцев, её сильно зажало в салоне авто. Медики достали её из машины и отвезли в больницу. Информация о происшествии уточняется.

