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В столкновении двух иномарок в Ростове пострадала женщина: видео

В столкновении двух иномарок в Ростове пострадала женщина: видео
Две иномарки столкнулись в Ростове-на-Дону. Дорожно-транспортное происшествие случилось 28 октября примерно в 11:30 на улице Жданова.

По предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, на перекрёстке в районе дома № 7 друг в друга врезались «Киа» и «Фольксваген». Оба автомобиля от удара выскочили на обочину. Машины получили серьёзные повреждения, у «Киа» сильно смяло переднюю часть.

В результате ДТП травмы получила женщина-пассажирка «Фольксвагена». По словам очевидцев, её сильно зажало в салоне авто. Медики достали её из машины и отвезли в больницу. Информация о происшествии уточняется.

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