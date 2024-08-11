В соседнем с Ростовской областью Энергодаре случился пожар на АЭС после атаки
Соседний с Ростовской областью Энергодар атаковали беспилотники. После обстрела произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. Об этом информирует глава региона в своих соцсетях.
Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, все шесть энергоблоков находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва нет. Радиационный фон вокруг АЭС и Энергодара находится в норме.
На месте уже работают спасатели, ситуация контролируется.