В соседнем с Ростовской областью Энергодаре случился пожар на АЭС после атаки

Фото: Rostov.ru

Соседний с Ростовской областью Энергодар атаковали беспилотники. После обстрела произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. Об этом информирует глава региона в своих соцсетях.Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, все шесть энергоблоков находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва нет. Радиационный фон вокруг АЭС и Энергодара находится в норме.На месте уже работают спасатели, ситуация контролируется.