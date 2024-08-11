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В соседнем с Ростовской областью Энергодаре случился пожар на АЭС после атаки

В соседнем с Ростовской областью Энергодаре случился пожар на АЭС после атаки
Соседний с Ростовской областью Энергодар атаковали беспилотники. После обстрела произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. Об этом информирует глава региона в своих соцсетях.

Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, все шесть энергоблоков находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва нет. Радиационный фон вокруг АЭС и Энергодара находится в норме.

На месте уже работают спасатели, ситуация контролируется.
Фото: Rostov.ru
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