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Заключённому в Ростове пытались передать овсянку с наркотиками

Заключённому в Ростове пытались передать овсянку с наркотиками
В следственный изолятор Ростова пытались передать наркотики. Женщина принесла посылку с запрещёнными веществами в режимное учреждение, расположенное на улице Тоннельной. Инцидент произошёл 9 сентября.

Злоумышленница передала одному из обвиняемых пакеты с овсянкой. При досмотре в них нашли белый порошок.

В этот же день «запрещёнка» пришла на имя одного из заключённых в исправительной колонии № 2. В посылке оказался дезодорант с двумя сим-картами.

- По данным фактам проводятся проверки, - прокомментировали в пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области.

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