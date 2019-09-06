Заключённому в Ростове пытались передать овсянку с наркотиками



В следственный изолятор Ростова пытались передать наркотики. Женщина принесла посылку с запрещёнными веществами в режимное учреждение, расположенное на улице Тоннельной. Инцидент произошёл 9 сентября.



Злоумышленница передала одному из обвиняемых пакеты с овсянкой. При досмотре в них нашли белый порошок.



В этот же день «запрещёнка» пришла на имя одного из заключённых в исправительной колонии № 2. В посылке оказался дезодорант с двумя сим-картами.



- По данным фактам проводятся проверки, - прокомментировали в пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области.