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В Шахтах «заминировали» медицинский колледж

В Шахтах «заминировали» медицинский колледж

В Шахтах «заминировали» медицинский колледж имени Кузнецовой, который находится на улице Шевченко. Телефонный звонок с сообщением о минировании поступил руководству учреждения утром 9 июня.

Как сообщил DonDay-Шахты, к колледжу съехались экстренные службы и полиция. Студенты и персонал оставались на улице, пока кинологи проверяли здание. Кроме того, стражи порядка перекрыли проезжую часть на время осмотра места происшествия.

К счастью, ничего опасного в здании не нашли, и колледж вернулся к работе. Правоохранители выясняют, откуда поступил звонок. За такие «шутки» злоумышленнику грозит уголовная ответственность.
Фото: Единой правовой базы общего и профессионального образования России "Информио"
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