Фото: Единой правовой базы общего и профессионального образования России "Информио"

В Шахтах «заминировали» медицинский колледж имени Кузнецовой, который находится на улице Шевченко. Телефонный звонок с сообщением о минировании поступил руководству учреждения утром 9 июня.Как сообщил DonDay-Шахты, к колледжу съехались экстренные службы и полиция. Студенты и персонал оставались на улице, пока кинологи проверяли здание. Кроме того, стражи порядка перекрыли проезжую часть на время осмотра места происшествия.К счастью, ничего опасного в здании не нашли, и колледж вернулся к работе. Правоохранители выясняют, откуда поступил звонок. За такие «шутки» злоумышленнику грозит уголовная ответственность.