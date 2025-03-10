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В Шахтах водитель легковушки скончался за рулем из-за остановки сердца

В Шахтах водитель легковушки скончался за рулем из-за остановки сердца
В Шахтах Ростовской области водителю легковушки стало плохо за рулем. Трагедия случилась утром 10 марта.

По предварительным данным, по улице Садовая ехал 75-летний мужчина за рулем «Лады Гранты». В районе дома №26 «А» водителю стало плохо. Он потерял управление над автомобилем. Легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что мужчина скончался. Причиной стала остановка сердца еще до столкновения.
Фото: Госавтоинспекция РО
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