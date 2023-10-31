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На трассе Ростов – Ставрополь дедушка умер за рулем из-за остановки сердца

На трассе Ростов – Ставрополь дедушка умер за рулем из-за остановки сердца
На трассе Ростов – Ставрополь 71-летний мужчина умер за рулем из-за остановки сердца. Авария случилась утром 31 октября.

Предварительно 71-летний водитель «Хендай IX-35» ехал на 15-м километре автодороги. В какой-то момент ему стало плохо, и дедушка съехал в левый резерв дороги. Легковушка оказалась за пределами проезжей части.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пенсионер скончался на месте. Предварительно в ходе движения у него остановилось сердце.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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