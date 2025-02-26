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В Шахтах спасли сбитого кота со множественными переломами и иглой в желудке

В Шахтах спасли сбитого кота со множественными переломами и иглой в желудке
У сбитого машиной кота в Шахтах обнаружили вдобавок иголку в брюшной полости и пулю в теле. Происшествие случилось 24 февраля. О тяжелой судьбе черного кота DonDay рассказала руководитель центра «Святобор» Ольга Мосиюк.

Сотрудники местной ветеринарной клиники «Айболит» заметили на проезжей части прямо возле лечебницы сбитого кота. Животное было очень изувечено и будто уже не подавало признаков жизни.

- У кота обнаружена черепно-мозговая травма, выбит глаз, очень сильный отек, перелом верхней челюсти и вывих со смещением бедра, - сообщила Ольга.

У несчастного животного также была обнаружена пуля в бедре. К счастью, это оказалось неопасно. Врачи заявили, что пуля в теле животного уже давно. Она уже обросла тканями мышц и опасности не представляет.

Однако врачей напугало другое. На рентгене в брюшной полости они обнаружили иглу. Предмет уже успел заржаветь. Так как металл во влаге покрывается ржавчиной через несколько недель, вероятно, именно столько пушистик мучился с иглой внутри себя.

Работа у врачей в этот день была непростая. Для начала у котика сняли все симптомы черепно-мозговой травмы. При подобных увечьях наркоз может привести к летальному исходу. Пушистику провели все нужные операции: извлекли пулю и из брюшной полости достали иглу.

- Кот все еще находится в тяжелом состоянии. Много серьезных операций было проведено. Врачи сделали все необходимое. Остается ждать восстановления, - добавила Ольга Мосиюк.

Остается надеяться, что сильный черный кот сможет восстановиться после тяжелых операций.
Фото: Ольга Мосиюк
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