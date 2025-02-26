В Шахтах спасли сбитого кота со множественными переломами и иглой в желудке

Фото: Ольга Мосиюк

У сбитого машиной кота в Шахтах обнаружили вдобавок иголку в брюшной полости и пулю в теле. Происшествие случилось 24 февраля. О тяжелой судьбе черного кота DonDay рассказала руководитель центра «Святобор» Ольга Мосиюк.Сотрудники местной ветеринарной клиники «Айболит» заметили на проезжей части прямо возле лечебницы сбитого кота. Животное было очень изувечено и будто уже не подавало признаков жизни.- У кота обнаружена черепно-мозговая травма, выбит глаз, очень сильный отек, перелом верхней челюсти и вывих со смещением бедра, - сообщила Ольга.У несчастного животного также была обнаружена пуля в бедре. К счастью, это оказалось неопасно. Врачи заявили, что пуля в теле животного уже давно. Она уже обросла тканями мышц и опасности не представляет.Однако врачей напугало другое. На рентгене в брюшной полости они обнаружили иглу. Предмет уже успел заржаветь. Так как металл во влаге покрывается ржавчиной через несколько недель, вероятно, именно столько пушистик мучился с иглой внутри себя.Работа у врачей в этот день была непростая. Для начала у котика сняли все симптомы черепно-мозговой травмы. При подобных увечьях наркоз может привести к летальному исходу. Пушистику провели все нужные операции: извлекли пулю и из брюшной полости достали иглу.- Кот все еще находится в тяжелом состоянии. Много серьезных операций было проведено. Врачи сделали все необходимое. Остается ждать восстановления, - добавила Ольга Мосиюк.Остается надеяться, что сильный черный кот сможет восстановиться после тяжелых операций.