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Ирина Безрукова оживила себя в юности с помощью искусственного интеллекта

Ирина Безрукова оживила себя в юности с помощью искусственного интеллекта
Актриса Ирина Безрукова оживила себя благодаря искусственному интеллекту. Снимки она разместила в соцсетях 26 февраля.

Она попыталась оживить свое фото в студенческие годы. Женщина показала снимки с сокурсником по театральному училищу. Кадры напомнили ей о том времени.

- Помню, что у нас был предмет – «Сценическое движение». Там нас учили фехтованию, акробатике и многому другому. А мальчиков – сценическому бою и носить дам на руках. На сцене все может пригодиться, - добавила Безрукова.

Ирина Безрукова родилась и выросла в Ростове-на-Дону. Она окончила Ростовское училище искусств. Начала карьеру в Ростовском академическом театре и получила известность благодаря фильмам «Коля», «Есенин» и «Реальная сказка».
Фото: СоцСети
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