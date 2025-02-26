Ирина Безрукова оживила себя в юности с помощью искусственного интеллекта

Фото: СоцСети

Актриса Ирина Безрукова оживила себя благодаря искусственному интеллекту. Снимки она разместила в соцсетях 26 февраля.Она попыталась оживить свое фото в студенческие годы. Женщина показала снимки с сокурсником по театральному училищу. Кадры напомнили ей о том времени.- Помню, что у нас был предмет – «Сценическое движение». Там нас учили фехтованию, акробатике и многому другому. А мальчиков – сценическому бою и носить дам на руках. На сцене все может пригодиться, - добавила Безрукова.Ирина Безрукова родилась и выросла в Ростове-на-Дону. Она окончила Ростовское училище искусств. Начала карьеру в Ростовском академическом театре и получила известность благодаря фильмам «Коля», «Есенин» и «Реальная сказка».