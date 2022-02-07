В Шахтах пенсионерка погибла, уснув в квартире с непотушенной сигаретой в руках

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В Шахтах 62-летняя женщина погибла в собственной квартире, уснув с сигаретой в руках. Непотушенный окурок стал причиной пожара. Происшествие случилось 8 февраля на улице Багратиона, 7.На момент прибытия пожарных в одной из комнат квартиры на шести квадратах горели вещи. Во время тушения огня спасатели нашли тело хозяйки жилища. К сожалению, она была уже мертва. Повсюду в квартире находились свечи - ими погибшая грелась и освещала помещение. По словам соседей, коммунальщики отрезали жилье от электричества и газа за долги по квитанциям.Предварительной причиной пожара стало именно неосторожное обращение с огнем. Как сообщает DonDay-Шахты, женщина вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем и часто курила в квартире.