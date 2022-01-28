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На Дону при пожаре в многоэтажном доме погибла 38-летняя женщина

На Дону при пожаре в многоэтажном доме погибла 38-летняя женщина

В Ростовской области при пожаре в квартире многоэтажки погибла 38-летняя женщина. Возгорание началось утром 31 января на улице Менделеева, 4 в Красном Сулине.

Пожарных вызвали жильцы соседних квартир. К моменту прибытия огнеборцев лестничную площадку и коридор полностью окутал плотный едкий дым. Оказалось, что в одной из квартир на семи квадратных метрах горели вещи. Фактически огнем была охвачена целая комната. Во время тушения пламени спасатели нашли тело женщины. Она была уже мертва.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в ликвидации возгорания участвовали два пожарных расчета. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Соседи погибшей рассказали о том, что она жила с гражданским мужем, перебивалась временными заработками и имела пристрастие к алкоголю и сигаретам. Курила она чаще всего в квартире. Скорее всего, пока муж был на работе, она снова выпила и уснула с сигаретой. Возгорание могло начаться именно из-за непогашенного окурка.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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