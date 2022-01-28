На Дону при пожаре в многоэтажном доме погибла 38-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области при пожаре в квартире многоэтажки погибла 38-летняя женщина. Возгорание началось утром 31 января на улице Менделеева, 4 в Красном Сулине.Пожарных вызвали жильцы соседних квартир. К моменту прибытия огнеборцев лестничную площадку и коридор полностью окутал плотный едкий дым. Оказалось, что в одной из квартир на семи квадратных метрах горели вещи. Фактически огнем была охвачена целая комната. Во время тушения пламени спасатели нашли тело женщины. Она была уже мертва.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в ликвидации возгорания участвовали два пожарных расчета. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.Соседи погибшей рассказали о том, что она жила с гражданским мужем, перебивалась временными заработками и имела пристрастие к алкоголю и сигаретам. Курила она чаще всего в квартире. Скорее всего, пока муж был на работе, она снова выпила и уснула с сигаретой. Возгорание могло начаться именно из-за непогашенного окурка.