На Дону при пожаре в многоэтажном доме погибла 38-летняя женщина
В Ростовской области при пожаре в квартире многоэтажки погибла 38-летняя женщина. Возгорание началось утром 31 января на улице Менделеева, 4 в Красном Сулине.
Пожарных вызвали жильцы соседних квартир. К моменту прибытия огнеборцев лестничную площадку и коридор полностью окутал плотный едкий дым. Оказалось, что в одной из квартир на семи квадратных метрах горели вещи. Фактически огнем была охвачена целая комната. Во время тушения пламени спасатели нашли тело женщины. Она была уже мертва.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в ликвидации возгорания участвовали два пожарных расчета. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Соседи погибшей рассказали о том, что она жила с гражданским мужем, перебивалась временными заработками и имела пристрастие к алкоголю и сигаретам. Курила она чаще всего в квартире. Скорее всего, пока муж был на работе, она снова выпила и уснула с сигаретой. Возгорание могло начаться именно из-за непогашенного окурка.