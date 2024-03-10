В Шахтах на ходу загорелась маршрутка № 16
В городе Шахты Ростовской области на ходу загорелась маршрутка № 16. Происшествие случилось 10 марта около 12:30 на Пролетарском кольце.
Как сообщают очевидцы, автобус по маршруту Центр - Машзавод неожиданно воспламенился. Пассажиры успели покинуть салон транспорта. Спасти маршрутку попытались водитель и несколько мужчин. Они воспользовались огнетушителем.
На место вызвали сотрудников МЧС. Спасателям за пару минут удалось потушить автобус. Причину возгорания устанавливают.