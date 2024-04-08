В Шахтах мужчина выстрелил в знакомого из «травмата»

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В городе Шахты Ростовской области мужчина выстрелил из травматического оружия в знакомого. ЧП произошло вечером 6 апреля на пересечении улицы Шевченко и проспекта Клименко.Напомним, около 23:00 на улице прозвучали крики и звук выстрелов. Позднее рядом с драмтеатром прохожие нашли мужскую одежду в крови.Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, в тот вечер приятели серьезно поругались. В ходе конфликта один из них достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил в другого.Пострадавшему понадобилась медпомощь. 53-летнего раненного доставила в больницу бригада «скорой». Там врачи достали резиновый шарик из раны и сообщили о случившемся в полицию.