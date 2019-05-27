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Ревнивец выстрелил в женщину в Волгодонске

Ревнивец выстрелил в женщину в Волгодонске
Фото: volgodonsk.news

В Волгодонске мужчина выстрелил в женщину из оружия, похожего на обрез. Происшествие случилось 29 мая.

В полицию поступило сообщение от очевидцев. Люди рассказали, что между парой разгорелся конфликт. В результате мужчина достал оружие и выстрелил. Предварительно, ссора началась на почве ревности.

На месте правоохранители задержали стрелявшего. Потерпевшую доставили в больницу бригадой скорой помощи. О ее состоянии пока нет информации.

- Задержанный доставлен в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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