Ревнивец выстрелил в женщину в Волгодонске
Фото: volgodonsk.news
В Волгодонске мужчина выстрелил в женщину из оружия, похожего на обрез. Происшествие случилось 29 мая.
В полицию поступило сообщение от очевидцев. Люди рассказали, что между парой разгорелся конфликт. В результате мужчина достал оружие и выстрелил. Предварительно, ссора началась на почве ревности.
На месте правоохранители задержали стрелявшего. Потерпевшую доставили в больницу бригадой скорой помощи. О ее состоянии пока нет информации.
- Задержанный доставлен в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.