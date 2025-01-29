В Шахтах из-за крупной коммунальной аварии затопило жилые дома

Фото: Дондей

В Шахтах Ростовской области коммунальная катастрофа затопила дома местных жителей. Происшествие случилось 29 января в поселке Нежданная.Как сообщил местный житель, на улице Дачной, около дома № 92, проводилась замена 1 000-миллиметровой трубы. Работой занимался подрядчик «РосСтройКонтракт». Водоканальщики разрыли трубу и бросили ее, не прикрыв ничем, до следующего утра.Когда рабочих не было рядом, пласт земли обрушился на «оголенную» трубу. Из нее забила мощная струя коммунальной воды. Канава за считанные минуты наполнилась жидкостью. Спустя мгновение на улице образовалось гигантское озеро длиной более 10 метров и глубиной больше двух.Вода добралась до домов местных жителей. Она затопила дома шахтинцев, испортив мебель, технику, одежду и полы.Происшествием заинтересовалась прокуратура города, проводится проверка.В результате затоплены оказались поселок Мирный, улица 10 лет За Индустриализацию, переулки Шмидта, Дарвина, Чкалова, Громова, улицы Орджоникидзе, Дачная, Маяковского и прилегающие к ним улицы.На месте работают сотрудники водоканала. Восстановить подачу воды планируют к 17:00.