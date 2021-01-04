В Шахтах целый поселок из-за коммунальной аварии остался без отопления

Поселок Артем в Шахтах лишился топления из-за аварии на теплотрассе. О порыве рассказал DonDay-Шахты.С раннего утра 7 января тысячи местных жителей остались без отопления в холодных квартирах. Теплоснабжение остановили в 13 многоэтажных домах.- В переулке Сокольническом, 36 и по улице Мешкова, 21 ведут восстановительные работы, - прокомментировали в городской администрации.Отопление отсутствует по следующим адресам: переулок Сокольнический, 16, 18, 20; проспект Ленинского Комсомола, 21, 23, 25, 27; улицы Мешкова, 19, 21, 27 и Мичурина, 6, 8, 10.Мороза в Шахтах нет, на улице - +4 градуса. Однако в домах все же холодно. Вернуть тепло в квартиры обещают только вечером 7 января.