Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Шахтах дотла сгорела бесхозная постройка

В Шахтах дотла сгорела бесхозная постройка
В Ростовской области дотла сгорело нежилое здание. Пожар случился 5 мая на улице Клубничной в городе Шахты.

Первыми забили тревогу соседи. Они увидели из дома клубы черного дыма и вызвали на место спасателей. Когда пожарные приехали, в огне полыхала вся постройка на площади 80 квадратных метров. К счастью, она была заброшена, и людей в ней не оказалось.

С возгоранием удалось справиться в течение часа. А вот восстановить здание вряд ли получится - от дома остались лишь обугленные конструкции.

Что стало причиной пожара, неизвестно. Есть предположение, что спровоцировать пожар могли бездомные, которые облюбовали это место для ночлега.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.