В Шахтах дотла сгорела бесхозная постройка

В Ростовской области дотла сгорело нежилое здание. Пожар случился 5 мая на улице Клубничной в городе Шахты.Первыми забили тревогу соседи. Они увидели из дома клубы черного дыма и вызвали на место спасателей. Когда пожарные приехали, в огне полыхала вся постройка на площади 80 квадратных метров. К счастью, она была заброшена, и людей в ней не оказалось.С возгоранием удалось справиться в течение часа. А вот восстановить здание вряд ли получится - от дома остались лишь обугленные конструкции.Что стало причиной пожара, неизвестно. Есть предположение, что спровоцировать пожар могли бездомные, которые облюбовали это место для ночлега.