В Сальске водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку на «зебре»

В Сальске 60-летняя женщина погибла под колесами иномарки. Трагедия произошла около 22 часов 6 июля.В тот вечер 27-летний парень за рулем «Рено Логана» ехал по улице Дмитрова в сторону Буденного. В районе дома № 3 пенсионерка переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Автомобилист не сразу заметил женщину и сбил ее.- В результате ДТП 60-летняя пострадавшая скончалась на месте от полученных травм, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Автомобилисту может грозить до пяти лет лишения свободы.