В Сальске двое мужчин ограбили пенсионерку на полмиллиона рублей

Фото: DonDay.ru.

В Ростовской области двое мужчин посреди улицы ограбили 77-летнюю бабушку. Происшествие случилось днем 8 февраля в городе Сальске.Незнакомцы подошли к пожилой горожанке на одной из улиц. Они попросили одолжить крупную сумму и обещали ее вернуть. После недолгих уговоров пенсионерка все-таки согласилась выручить мужчин. Она приехала вместе с ними в отделение банка и сняла со сберегательного счета больше 500 тысяч рублей.Увидев заветную цель, злоумышленники выхватили купюры из рук у бабушки и бросились наутек. Женщине ничего не оставалось, кроме как прийти в полицию и написать заявление.Сотрудники МВД объявили в розыск подозреваемых. Ими оказались 41-летний житель Самарской области и 31-летний — Республики Казахстан.Задержать мужчин удалось поздно вечером. К счастью, награбленное они не успели потратить. В ближайшее время бабушке вернут сбережения.— В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору», — прокомментировали в ГУ МВД по Ростовской области. — Ранее мужчины были неоднократно судимы.