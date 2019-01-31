В Ростовской области сотрудника ДПС оштрафовали почти на 1,5 млн рублей за взятку



В Ростовской области сотрудника ДПС оштрафовали почти на 1,5 млн рублей. Его обвиняли в совершении преступления по статье «Получение взятки».



Инцидент случился 24 января 2018 года на автодороге М-4 «Дон» около 12 часов. Мужчина на грузовике «Рено» вез фрукты и овощи. На посту «Лиховской» дальнобойщика остановил полицейский Луговсков. Инспектор ДПС проверил документы на груз и фуру. Выявив нарушения, он потребовал от мужчины деньги за то, чтобы не сообщать о случившемся оперативной группе. Полицейский и водитель большегруза сели в служебный автомобиль, в котором мужчина передал сотруднику правоохранительных органов 40 тысяч рублей. Затем Луговскова задержали.



Стало известно, что дальнобойщик ранее сообщил полицейским, что его часто останавливают сотрудники ДПС на трассе М-4 «Дон» и требуют от него денег. Правоохранители предложили ему поучаствовать в оперативных мероприятиях, и водитель фуры согласился. Мужчине вручили меченные купюры и недействительные документы, а затем он повез груз по автодороге М-4 «Дон».



- Луговскова признали виновным в совершении преступления, - отметили в пресс-службе Красносулинского районного суда. - Ему назначено наказание в виде штрафа размером 1 200 000 рублей. Также на три года мужчина лишен права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах.



Соответствующий приговор уже вступил в законную силу.