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Полицейский, потребовавший взятку от нового сотрудника, получил срок в Ростове

Полицейский, потребовавший взятку от нового сотрудника, получил срок в Ростове
В Ростове отправился под суд сотрудник полиции, обвиняемый в получении взятки. Об этом 24 сентября рассказали в Южном СУТ СК России.

Установлено, что Руфат А. работал начальником дежурной части Ростовского ЛУ МВД на транспорте. В декабре 2017 года в его управление хотел устроиться на работу мужчина. Руфат пообещал ему пройти психологический тест на «полиграфе», хотя не имел к этому ни малейшего отношения. За свои «услуги» он попросил 12 тысяч рублей. Кандидат на вакантное место согласился и передал ему деньги. В итоге нового работника приняли на должность.

В конце этого же месяца Руфат попросил у мужчины ещё 15 тысяч рублей за помощь в трудоустройстве. Вскоре он получил требуемую сумму. Деньги он потратил по своему усмотрению.

Железнодорожный суд Ростова вынес обвиняемому приговор и назначил наказание в виде трёх с половиной лет условного срока. Также он обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

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