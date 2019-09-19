Полицейский, потребовавший взятку от нового сотрудника, получил срок в Ростове



В Ростове отправился под суд сотрудник полиции, обвиняемый в получении взятки. Об этом 24 сентября рассказали в Южном СУТ СК России.



Установлено, что Руфат А. работал начальником дежурной части Ростовского ЛУ МВД на транспорте. В декабре 2017 года в его управление хотел устроиться на работу мужчина. Руфат пообещал ему пройти психологический тест на «полиграфе», хотя не имел к этому ни малейшего отношения. За свои «услуги» он попросил 12 тысяч рублей. Кандидат на вакантное место согласился и передал ему деньги. В итоге нового работника приняли на должность.



В конце этого же месяца Руфат попросил у мужчины ещё 15 тысяч рублей за помощь в трудоустройстве. Вскоре он получил требуемую сумму. Деньги он потратил по своему усмотрению.



Железнодорожный суд Ростова вынес обвиняемому приговор и назначил наказание в виде трёх с половиной лет условного срока. Также он обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.