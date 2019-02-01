В Ростовской области семья отравилась угарным газом: умерла пятимесячная малышка



В Новошахтинске семья из пяти человек отравилась продуктами горения. Пятимесячная девочка умерла, а двое детей и их родители доставлены в больницу. Несчастный случай произошёл 4 февраля в доме на улице Международная.



В помещении обнаружили супружескую пару и их девятилетнего, двухлетнего и пятимесячного детей. У них были признаки отравления угарным указом. Четырёх человек госпитализировали, а младшую дочь, к несчастью, спасти не удалось. Она скончалась на месте.



Как сообщает DonDay.ru, перед сном взрослые растопили угольную печь, но забыли открыть воздуховод. Пока все спали, ядовитый газ распространялся по дому. Почувствовав непривычный запах, мать проснулась. К своему ужасу она обнаружила бездыханное тело малышки. Двум другим детям она вызвала «скорую помощь». В состоянии средней тяжести они доставлены в больницу.



- По факту происшествия проводится доследственная проверка, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области. - Назначено проведение необходимых экспертиз.



Обстоятельства трагедии установят в ходе проверки. По её результатам будет принято процессуальное решение.