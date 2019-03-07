В Ростовской области разыскивают пропавшую 69-летнюю пенсионерку



В Ростовской области разыскивают пропавшую 69-летнюю пенсионерку. О местонахождении Лидии Келлер ничего не известно более суток.



9 марта около 8.00 женщина вышла из частного дома в станице Кагальницкой, не предупредив близких о том, куда направляется. Обратно она не вернулась. Родственники пенсионерки обратились за помощью в полицию. Как утверждает дочь Лидии Келлер, правоохранители сообщили ей, что женщина на маршрутке отправилась в Ростов.



К сожалению, в донской столице ни на Главном и Пригородном ж/д вокзалах, ни на автовокзале найти пропавшую не удалось.



У разыскиваемой плотное телосложение, короткие каштановые волосы с седыми корнями, крупный нос. 9 марта пенсионерка была одета в черные брюки, разноцветную куртку и черные утепленные тапочки. На голове у нее был платок. С собой она брала дамскую сумочку, в которой лежали ее документы.



Если у вас есть сведения о местонахождении пропавшей женщины, позвоните по номеру: 8-952-569-11-59.