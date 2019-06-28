В Ростовской области при столкновении двух «ГАЗелей» один погиб, девять пострадали



В Каменском районе Ростовской области в результате аварии пострадали девять человек, ещё один погиб. ДТП произошло около 9 часов 1 июля.



По сообщению отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, на 905-м километре трассы М-4 «Дон» столкнулись два автомобиля ГАЗ. Известно, что один из них был рейсовой маршруткой.



В результате ДТП, по предварительной информации, погиб один человек, ещё девять пострадали. Сейчас на месте работает поисково-спасательная группа. Личности пострадавших пока не известны.

