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В Ростовской области под суд пошёл мужчина, склонивший детей к потреблению наркотиков

В Ростовской области под суд пошёл мужчина, склонивший детей к потреблению наркотиков
Городской суд Шахт Ростовской области признал вину мужчины, склонившего подростков к потреблению наркотиков. Об этом сообщили в донской прокуратуре 21 марта.

Выяснилось, что 1 мая 2018 года обвиняемый пришёл в заброшенное здание, где дети строили шалаш. С собой у него были самодельные сигареты, содержащие N-метилэфедрон. Иван Ш. стал уговаривать подростков попробовать наркотик. Он рассказал, что они получат от него удовольствие. Он склонил их к наркотикам, а потом ещё несколько раз вместе с детьми потреблял препараты. В итоге у подростков началась зависимость.

- Шахтинский городской суд признал подозреваемого виновным в инкриминируемом деянии, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Фигуранту назначили 13 лет исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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