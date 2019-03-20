В Ростовской области под суд пошёл мужчина, склонивший детей к потреблению наркотиков



Городской суд Шахт Ростовской области признал вину мужчины, склонившего подростков к потреблению наркотиков. Об этом сообщили в донской прокуратуре 21 марта.



Выяснилось, что 1 мая 2018 года обвиняемый пришёл в заброшенное здание, где дети строили шалаш. С собой у него были самодельные сигареты, содержащие N-метилэфедрон. Иван Ш. стал уговаривать подростков попробовать наркотик. Он рассказал, что они получат от него удовольствие. Он склонил их к наркотикам, а потом ещё несколько раз вместе с детьми потреблял препараты. В итоге у подростков началась зависимость.



- Шахтинский городской суд признал подозреваемого виновным в инкриминируемом деянии, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.



Фигуранту назначили 13 лет исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.