За убийство тети ради денег житель Шахт получил 13 лет тюрьмы



В Шахтах вынесли приговор мужчине, убившему свою родственницу ради денег. Об этом 5 апреля рассказали в прокуратуре донского региона.



Шахтинский городской суд установил, что в 2017 году подсудимый был в гостях у своей тети. Он стал требовать у женщины ее сбережения, пригрозив убийством. Несмотря на то, что испуганная родственница отдала ему все свои банковские карты, злоумышленник все-таки расправился с ней.



После этого он обналичил деньги и потратил их на игры в автоматах. Когда шахтинца задержали, вину свою он не признал.



- Приговором Шахтинского городского суда обвиняемый признан виновным и осужден к 13 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Решение суда не вступило в законную силу.